Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / На право заключения договора на разработку проектной документации

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401554986Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401554986

    Уникальный номер закупки

    65 / 2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Смета 2 (Приложение к Техническому заданию)

    Смета 1 (Приложение к Техническому заданию)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201410.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401554986Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2014 09:0013.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554986Подведение итогов не позднее На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554986Подведение итогов не позднее На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Начальная цена

    937 142,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    46 857,15 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    46 857,15

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Кочновский проезд, д.5, стр. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора часть 4 котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014144
    Поставка металлопроката для нужд АО «СТНГ»
    Поставка металлопроката для нужд АО «СТНГ»
    593039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    788 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055606
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП146205
    2572/21.10.21/КО/Э Поставка подшипников
    2572/21.10.21/КО/Э Поставка подшипников
    552106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    21 907 038
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП213796
    Разработка чертежей раскладки плит и поставка фибробетонных плит несъемной опалубки в Новосибирскую область
    Разработка чертежей раскладки плит и поставка фибробетонных плит несъемной опалубки в...
    589316
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111013651
    КО №1066/КО - Выполнение работ по ремонту существующих тепловых сетей на объектах районов Томилино и Железнодорожный для нужд Акционерное общество «Мособлэнергогаз»
    КО №1066/КО - Выполнение работ по ремонту существующих тепловых сетей на объектах районов...
    583250
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    316 586
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225978
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП225977
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    593025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 699 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014025
    Закупка комплектов съемной изоляции
    Закупка комплектов съемной изоляции
    592458
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить