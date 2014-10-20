Выбор подрядчика на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнения капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Седина, 175 (инв. № 8079) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнения капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Красная, 88 (инв. № 7582) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401554828 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор подрядчика на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнения капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Седина, 175 (инв. № 8079) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнения капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Красная, 88 (инв. № 7582) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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