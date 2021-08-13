www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0366200035621004448
Уникальный номер закупки
0366200035621004448
Наименование закупки
Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными , расположенных по адресу: Тульская область. Суворовский район, пос. Центральный, пос. Аварийный 0366200035621004448
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.08.2021 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными , расположенных по адресу: Тульская область. Суворовский район, пос. Центральный, пос. Аварийный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0366200035621004448Подведение итогов не позднее Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными , расположенных по адресу: Тульская область. Суворовский район, пос. Центральный, пос. Аварийный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными , расположенных по адресу: Тульская область. Суворовский район, пос. Центральный, пос. Аварийный
Начальная цена
87 739 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.