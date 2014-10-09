Поставка периферийного компьютерного оборудования (0914-297)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.Срок поставки не более 5 календарных дней с даты подписания договора