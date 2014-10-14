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    Главная / Торги / 494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBO

    494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401554123Дата и время окончания срока приема заявок 494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBOЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401554123

    Уникальный номер закупки

    494

    Номер закупки

    Наименование закупки

    494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-66

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 09:00 GMT +314.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401554123Дата и время окончания срока приема заявок 494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBOЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 09:0014.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401554123Дата и время вскрытия заявок 494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBOЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.11.2014 13:0013.11.2014 13:0013.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554123Подведение итогов не позднее 494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBOЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.11.201413.11.2014 13:0013.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554123Подведение итогов не позднее 494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBOЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBO

    Начальная цена

    3 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Аэропорт Кольцово»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. В течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ за поставку оборудования в соответствии с приложением №1. В течение 15-ти (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания АКТа передачи неисключительных прав на использование Программного обеспечения SmartPTT.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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