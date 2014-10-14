494/2014 Оборудование систем цифровой радиосвязи стандарта DMR MotoTRBO

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. В течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ за поставку оборудования в соответствии с приложением №1. В течение 15-ти (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания АКТа передачи неисключительных прав на использование Программного обеспечения SmartPTT.