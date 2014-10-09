Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансовый платеж в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора. Окончательный расчет в размере 50% суммы Договора, в течение двадцати банковских дней после получения Товара Покупателем.Срок поставки не более 5 месяцев с даты оплаты авансового платежа