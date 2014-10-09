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Номер извещения
31401554085
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку форменной одежды для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2014 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Почтовый адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Контактный телефон
+7 342 294-98-08 доб. 757
Факс
+7 342 294-98-08
Адрес электронной почты
zakupki@savino.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка форменной одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 14:00 GMT +309.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401554085Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 14:0009.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401554085Дата и время вскрытия заявок Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 10:0017.10.2014 10:0017.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554085Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка форменной одежды
Начальная цена
970 802,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 708,02 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ указан в документации об открытом запросе предложений IV «Техническое задание»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», ОМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Международный аэропорт Пермь
Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь
Адрес местонахождения
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Отсутствуют
18
Документация лота
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