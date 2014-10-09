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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку форменной одежды для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Право заключения договора на поставку форменной одежды для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401554085Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401554085

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку форменной одежды для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Юридический адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Почтовый адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Контактный телефон

    +7 342 294-98-08 доб. 757

    Факс

    +7 342 294-98-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@savino.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Закупки и тендеры Одежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка форменной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 14:00 GMT +309.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401554085Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 14:0009.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401554085Дата и время вскрытия заявок Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 10:0017.10.2014 10:0017.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554085Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 10:0017.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401554085Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка форменной одежды

    Начальная цена

    970 802,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 708,02 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ указан в документации об открытом запросе предложений IV «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», ОМТСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Главы IV «Техническое задание» и Главы V «Проект договора» настоящей документации.Оплата Заказчиком производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после поставки товара, подписания товарной накладной и после предъявления счета и счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Пермь»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Адрес местонахождения

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18

    ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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