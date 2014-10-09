Право заключения договора на поставку форменной одежды для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с требованиями Главы IV «Техническое задание» и Главы V «Проект договора» настоящей документации.Оплата Заказчиком производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после поставки товара, подписания товарной накладной и после предъявления счета и счета-фактуры.