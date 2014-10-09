Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401553980 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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