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    Главная / Торги / Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1.

    Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401553980Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1, НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401553980

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Локальный сметный расчет

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1,

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 08:00 GMT +309.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401553980Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1, Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 08:0009.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401553980Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1, Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401553980Подведение итогов не позднее Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1, Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б и участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1: - ремонт помещений венткамеры в осях 1-3-А-Б; - ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе № 1,

    Начальная цена

    1 111 438,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    111 143,85 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    111 143,85

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 Срок выполнения работ: с «20» октября 2014 г. по «30» декабря 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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