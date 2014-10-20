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Номер извещения
31401553901
Уникальный номер закупки
50
Наименование закупки
Поставка вычислительной техники со СП и СИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2014 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34 доб. 4033
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вычислительной техники со СП и СИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2014 05:10 GMT +320.10.2014 05:1020.10.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401553901Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техники со СП и СИЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 05:10GMT +320.10.2014 05:1020.10.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401553901Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной техники со СП и СИЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.201422.10.2014 05:1022.10.2014 05:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401553901Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вычислительной техники со СП и СИЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 05:1022.10.2014 05:1022.10.2014 05:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401553901Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техники со СП и СИЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной техники со СП и СИ
Начальная цена
1 354 045,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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