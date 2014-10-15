Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).

    производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409770Дата и время окончания срока приема заявок производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409770

    Уникальный номер закупки

    138-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Графики производства работ

    Проект Договора

    Извещение

    Форма 2.1. Ком. предложения

    Раздел IV ТЗ

    Тендерная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7558

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красиков Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 15:00 GMT +315.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409770Дата и время окончания срока приема заявок производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409770Дата и время вскрытия заявок производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409770Подведение итогов не позднее производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409770Подведение итогов не позднее производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производство работ по ГРП (гидравлический разрыв пласта).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "гидравлический разрыв пласта"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111013651
    КО №1066/КО - Выполнение работ по ремонту существующих тепловых сетей на объектах районов Томилино и Железнодорожный для нужд Акционерное общество «Мособлэнергогаз»
    КО №1066/КО - Выполнение работ по ремонту существующих тепловых сетей на объектах районов...
    583250
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    316 586
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225978
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП225977
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    593025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 699 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014025
    Закупка комплектов съемной изоляции
    Закупка комплектов съемной изоляции
    592458
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211056720
    КО №1137/КО - Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    КО №1137/КО - Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров...
    589899
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 138 215
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077251
    Запрос предложений по отбору организации для поставки специальной обуви для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (015-ОПБОТиЭ-01-2022).
    Запрос предложений по отбору организации для поставки специальной обуви для нужд АО "Газпром...
    592982
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    349 830
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077248
    Запрос предложений по отбору организации для поставки арматуры трубопроводной для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (013-СМТС-01-2022)
    Запрос предложений по отбору организации для поставки арматуры трубопроводной для нужд АО...
    593019
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 203 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211074625
    Выбор поставщика компримированного природного газа
    Выбор поставщика компримированного природного газа
    592569
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    3 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить