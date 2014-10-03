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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409768
Уникальный номер закупки
145
Наименование закупки
Закупка инструмента (в соотвествии со спецификацией)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 13:00 GMT +303.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409768Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 13:0003.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409768Дата и время вскрытия заявок ИнструментМосква
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 15:3006.10.2014 15:3006.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409768Подведение итогов не позднее ИнструментМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.201406.10.2014 15:3006.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409768Подведение итогов не позднее ИнструментМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие паспорта,сертификата качества, гарантийный талон Срок поставки продукции: октябрь 2014 года. Лот является неделимым. Доставка силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
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