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    Главная / Торги / Закупка инструмента (в соотвествии со спецификацией)

    Закупка инструмента (в соотвествии со спецификацией)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409768Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409768

    Уникальный номер закупки

    145

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента (в соотвествии со спецификацией)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 13:00 GMT +303.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409768Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 13:0003.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409768Дата и время вскрытия заявок ИнструментМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2014 15:3006.10.2014 15:3006.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409768Подведение итогов не позднее ИнструментМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201406.10.2014 15:3006.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409768Подведение итогов не позднее ИнструментМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие паспорта,сертификата качества, гарантийный талон Срок поставки продукции: октябрь 2014 года. Лот является неделимым. Доставка силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    спецификация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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