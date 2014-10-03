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    Главная / Торги / Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной для нужд ОАО КБХА.

    Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной для нужд ОАО КБХА.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 23:5903.10.2014 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401552931Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401552931

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной для нужд ОАО КБХА.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 262-97-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Эдуард Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 23:59 GMT +303.10.2014 23:5903.10.2014 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401552931Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 23:5903.10.2014 23:5903.10.2014 23:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401552931Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201406.10.2014 16:0006.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401552931Подведение итогов не позднее Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги форматной (формат А3, А4), бумаги бобинной и кальки рулонной

    Начальная цена

    305 607,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 15 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага «Светокопи» А4 (пачка)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Бумага «Светокопи» А3 (пачка)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Бумага офсетная 620 мм. х 80 г/м2 бобина на картонной втулке"

    Кол-во: 850

    "Позиция 4"

    "Калька (ролевая) "Canson" 610 мм х 175 м, 62г/м2, на картонной втулке внутренним диаметром 76 мм., шт."

    Кол-во: 40

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