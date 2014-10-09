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Номер извещения
31401552923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена окон и дверей в спальном корпусе на 2-ом этаже б/о «Красный Яр»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2014 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена окон и дверей в спальном корпусе на 2-ом этаже б/о «Красный Яр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 08:00 GMT +309.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401552923Дата и время окончания срока приема заявок Замена окон и дверей в спальном корпусе на 2-ом этаже б/о «Красный Яр»Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 08:0009.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401552923Дата и время вскрытия заявок Замена окон и дверей в спальном корпусе на 2-ом этаже б/о «Красный Яр»Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена окон и дверей в спальном корпусе на 2-ом этаже б/о «Красный Яр»
Начальная цена
1 494 012,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
149 401,22 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: НСО, Ордынский район, с. Красный Яр Срок выполнения работ: с «16» октября 2014 г. по «07» ноября 2014 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
45.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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