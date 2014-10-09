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    Главная / Торги / Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21

    Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401552282Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21 НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401552282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Локальный сметный расчет

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 08:00 GMT +309.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401552282Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21 Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 08:0009.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401552282Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21 Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401552282Подведение итогов не позднее Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21 Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений венткамер цеха № 8 в корпусе № 21 (2-я очередь): - ремонт помещений венткамеры № 1 цеха 8 в корпус № 21; - ремонт помещений венткамеры № 2 цеха 8 в корпусе № 21

    Начальная цена

    1 491 017,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    149 101,73 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    149 101,73

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 Срок выполнения работ: с «20» октября 2014 г. по «30» ноября 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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