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Номер извещения
ГП724831
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2017 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123022, Российская Федерация, Москва, 1905года, 21
Почтовый адрес
123022, Российская Федерация, Москва, 1905года, 21
Контактный телефон
+7 922 798-29-20
Факс
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Адрес электронной почты
alll-tenders@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаров Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Договор на поставку арматуры устьевой запорной АЗП-180x35-180x14-105
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2018 10:00 GMT +322.01.2018 10:0022.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП724831Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку арматуры устьевой запорной АЗП-180x35-180x14-105Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2018 10:0022.01.2018 10:0022.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП724831Дата и время вскрытия заявок Договор на поставку арматуры устьевой запорной АЗП-180x35-180x14-105Москва
Подведение итогов не позднее
23.01.2018 14:0023.01.2018 14:0023.01.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП724831Подведение итогов не позднее Договор на поставку арматуры устьевой запорной АЗП-180x35-180x14-105Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку арматуры устьевой запорной АЗП-180x35-180x14-105
Начальная цена
68 823 972,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
63 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями контрагентаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СПЕЦПРОМПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры СПЕЦПРОМПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
123022, Российская Федерация, Москва, 1905года, 21
28.92
Документация лота
Кол-во: 63