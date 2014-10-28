Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001176 Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Га

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409633 Уникальный номер закупки 224 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001176 Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Га Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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