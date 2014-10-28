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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 15:0028.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409659Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок ГазопроводСосенскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409659

    Уникальный номер закупки

    198

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Калужская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 15:00 GMT +328.10.2014 15:0028.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409659Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок ГазопроводСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 17:0029.10.2014 17:0029.10.2014 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409659Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок ГазопроводСосенский

    Дата и время проведения

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409659Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок ГазопроводСосенский

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 17:0031.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409659Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок ГазопроводСосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409659Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок ГазопроводСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0001329 Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68 Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод

    Начальная цена

    282 350,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 118,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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