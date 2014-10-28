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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 15:0028.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409661Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.ИстьеСосенскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409661

    Уникальный номер закупки

    195

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Калужская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 15:00 GMT +328.10.2014 15:0028.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409661Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.ИстьеСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 17:0029.10.2014 17:0029.10.2014 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409661Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.ИстьеСосенский

    Дата и время проведения

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409661Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.ИстьеСосенский

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 17:0031.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409661Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.ИстьеСосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409661Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.ИстьеСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0054860 Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье

    Начальная цена

    196 015,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 801,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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