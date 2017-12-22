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Номер извещения
ГП724422
Уникальный номер закупки
15375
Наименование закупки
Полиуретановая композиция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.12.2017 06:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-90
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
shpinjak@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпиняк Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полиуретановая композиция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2017 11:00 GMT +322.12.2017 11:0022.12.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП724422Дата и время окончания срока приема заявок Полиуретановая композицияМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2017 11:0022.12.2017 11:0022.12.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП724422Дата и время вскрытия заявок Полиуретановая композицияМосква
Подведение итогов не позднее
30.01.2018 11:0030.01.2018 11:0030.01.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП724422Подведение итогов не позднее Полиуретановая композицияМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полиуретановая композиция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDD Нерюнгри, Тара и упаковка включены в стоимость товараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
22.19.10.000
Документация лота
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