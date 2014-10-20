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    Главная / Торги / Право заключения договоров подряда на: 1. выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Право заключения договоров подряда на: 1. выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550574Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401550574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договоров подряда на: 1. выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание № 1

    Техническое задание № 2

    Проект договора

    Смета № 1

    Смета № 2

    Критерии оценки предложений

    Расчет стоимости материалов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 226-04-10

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Марианна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 09:00 GMT +320.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550574Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 09:0020.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550574Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550574Подведение итогов не позднее 1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550574Подведение итогов не позднее 1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и сметой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КраснодарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ – с момента заключения договора в течение двух месяцев. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление проекта организации ремонта и капитальный ремонт водопровода по ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Изготовление проекта организации ремонта и капитальный ремонт дворовой канализации по ул. Красная, 87 в г. Краснодаре "

    Кол-во: 1

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