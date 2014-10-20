Право заключения договоров подряда на: 1. выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401550574 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Право заключения договоров подряда на: 1. выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта сетей водопровода ул. Калинина, 13 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; 2. на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения капитального ремонта дворовой канализации ул. Красная, 87 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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