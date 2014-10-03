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    Главная / Торги / Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозеток для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозеток для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозетокМосква, ул. Вольная, д.30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401550361

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозеток для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вольная, д.30

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозеток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 16:00 GMT +303.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозетокМосква, ул. Вольная, д.30

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550361Дата и время вскрытия заявок Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозетокМосква, ул. Вольная, д.30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201406.10.2014 09:0006.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550361Подведение итогов не позднее Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозетокМосква, ул. Вольная, д.30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка абонентских громкоговорителей и радиорозеток

    Начальная цена

    14 188,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с частью 2 документации о запросе ценовых котировок (техническое задание).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вольная, д.30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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