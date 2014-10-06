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    Главная / Торги / Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей

    Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401550274

    Уникальный номер закупки

    366/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 10:00 GMT +306.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 10:0006.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550274Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 14:0017.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550274Подведение итогов не позднее Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550274Подведение итогов не позднее Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта ИТ оборудования (коммутатор, ноутбук, планшет, проектор) и модулей

    Начальная цена

    171 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64.2

    Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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