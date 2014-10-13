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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).

    Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550308Дата и время окончания срока приема заявок Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401550308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация второго этапа

    Закупочная документация первого этапа

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 226-04-10

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Марианна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 09:00 GMT +313.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550308Дата и время окончания срока приема заявок Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 09:0013.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550308Дата и время вскрытия заявок Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550308Подведение итогов не позднее Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550308Подведение итогов не позднее Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договора добровольного страхования транспортных средств и иного имущества, приобретаемого, в том числе, по договорам финансовой аренды (лизинга).

    Начальная цена

    755 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КраснодарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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