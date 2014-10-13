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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44

    Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550052Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401550052

    Уникальный номер закупки

    361/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация открытого запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 10:00 GMT +313.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550052Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 10:0013.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550052Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550052Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550052Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи между зданиями АБК ОАО «ОмскВодоканал» по адресу: г.Омск, ул. Маяковского, 2 и ул. Театральная, 44

    Начальная цена

    227 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 10 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.60

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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