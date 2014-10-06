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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 16:0006.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМосква, ул. Вольная, д.30.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401550080

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вольная, д.30.

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 16:00 GMT +306.10.2014 16:0006.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМосква, ул. Вольная, д.30.

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 16:3006.10.2014 16:3006.10.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550080Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровМосква, ул. Вольная, д.30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201407.10.2014 10:0007.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401550080Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровМосква, ул. Вольная, д.30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    1 498 766,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с частью 2 документации о запросе ценовых котировок (техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вольная, д.30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с частью 3 документации о запросе ценовых котировок (проект Договора).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.47.23

    Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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