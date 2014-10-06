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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401550080
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вольная, д.30.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2014 16:00 GMT +306.10.2014 16:0006.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401550080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМосква, ул. Вольная, д.30.
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2014 16:3006.10.2014 16:3006.10.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401550080Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровМосква, ул. Вольная, д.30.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
1 498 766,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с частью 2 документации о запросе ценовых котировок (техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вольная, д.30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
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