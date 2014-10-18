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Номер извещения
31401549853
Уникальный номер закупки
26
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт здания насосной КНС (ГСА, ул. Луганская 46), литер В11(инв. №000112378)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
joa@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Валентинович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт здания насосной КНС (ГСА, ул. Луганская 46), литер В11(инв. №000112378)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2014 07:00 GMT +318.10.2014 07:0018.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549853Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт здания насосной КНС (ГСА, ул. Луганская 46), литер В11(инв. №000112378)»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2014 08:0018.10.2014 08:0018.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401549853Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт здания насосной КНС (ГСА, ул. Луганская 46), литер В11(инв. №000112378)»Оренбург
Подведение итогов не позднее
25.10.2014 08:0025.10.2014 08:0025.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549853Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт здания насосной КНС (ГСА, ул. Луганская 46), литер В11(инв. №000112378)»Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт здания насосной КНС (ГСА, ул. Луганская 46), литер В11(инв. №000112378)»
Начальная цена
274 573,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно локально-сметного расчета
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Луганская, 46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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