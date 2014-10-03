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Номер извещения
ГП409616
Уникальный номер закупки
73
Наименование закупки
плита медная М1 103мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
dsp@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даянова Светлана Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 10:00 GMT +303.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409616Дата и время окончания срока приема заявок плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 10:0003.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409616Дата и время вскрытия заявок плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 21:5903.10.2014 21:5903.10.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409616Подведение итогов не позднее плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
полностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 4086
Кол-во: 11520
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