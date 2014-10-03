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    Главная / Торги / плита медная М1 103мм

    плита медная М1 103мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409616Дата и время окончания срока приема заявок плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409616

    Уникальный номер закупки

    73

    Номер закупки

    Наименование закупки

    плита медная М1 103мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dsp@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даянова Светлана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 10:00 GMT +303.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409616Дата и время окончания срока приема заявок плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 10:0003.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409616Дата и время вскрытия заявок плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 21:5903.10.2014 21:5903.10.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409616Подведение итогов не позднее плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 21:5903.10.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409616Подведение итогов не позднее плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плита медная М1 ГОСТ 859-2001;ТУ1844-106-069-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    полностью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Требования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "плита медная 103х616х1800"

    Кол-во: 4086

    "Позиция 2"

    "плита медная 103х616х2040"

    Кол-во: 11520

    "Позиция 3"

    "плита медная 103х710х1590"

    Кол-во: 1035

    "Позиция 4"

    "плита медная 103х741х1590"

    Кол-во: 1080

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