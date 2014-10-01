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Номер извещения
ГП409614
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
запрос ценовых котировок на поставку клапана регулирующего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
maksimovat@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на поставку клаанов регулирующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 18:00 GMT +301.10.2014 18:0001.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409614Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на поставку клаанов регулирующихБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 18:0001.10.2014 18:0001.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409614Дата и время вскрытия заявок запрос ценовых котировок на поставку клаанов регулирующихБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку клаанов регулирующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш", МО, г. Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Кол-во: 14
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