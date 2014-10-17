Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт.

    Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. НовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401549164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 08:00 GMT +317.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. Новосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.10.2014 09:0021.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401549164Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. Новосибирск

    Дата и время проведения

    21.10.2014 09:0021.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401549164Дата и время проведения Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 01:1228.10.2014 01:1228.10.2014 01:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549164Подведение итогов не позднее Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 01:1228.10.2014 01:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549164Подведение итогов не позднее Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт.

    Начальная цена

    140 179,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 017,93 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск ул. Планетная, д. 32. Срок поставки товара – до 30 декабря 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сушильного шкафа BINDER 115 FED в количестве 1 шт. "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211047991
    КО №1120/КО - Поставка компенсаторов для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    КО №1120/КО - Поставка компенсаторов для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    588486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    672 797
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений № 32211077182
    Поставка Ввод цокольный
    Поставка Ввод цокольный
    593006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    715 850
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211077192
    06/2022/ОКОЭФ Отбор организации на оказание услуг клининговых на 2022-2023 гг
    06/2022/ОКОЭФ Отбор организации на оказание услуг клининговых на 2022-2023 гг
    593004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 304 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225965
    Кальций хлористый для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 40389
    Кальций хлористый для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 40389
    593001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077149
    МИ №16572/МИ - Средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100981)
    МИ №16572/МИ - Средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности для нужд филиалов...
    592997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    60 681 018
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077141
    Приобретение дополнительных модулей к ПП «Парус-Предприятие 8»
    Приобретение дополнительных модулей к ПП «Парус-Предприятие 8»
    592986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    79 400
    Лоты:
    1
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225959
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам экспресс-обследования и моделирования работы оперативного производственного учета в части добычи, переработки и движения углей на базе решения «1С:ERP, Управление холдингом»+ «1С: Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для ERP» согласно Технического задания.
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам...
    592932
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225958
    Трубная продукция
    Трубная продукция
    592987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить