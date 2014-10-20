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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО "Оренбург Водоканал"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549355Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401549355

    Уникальный номер закупки

    23

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СЗ

    Приложение 4 критерии оценки

    Приложение 1 техническое задание

    закупочная документация

    Приложение 2 проект договора

    Приложение к договору исполнительная схема

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    Zh.Akpaev@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акпаев Жангалий Маратович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 09:00 GMT +320.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549355Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 09:0020.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401549355Дата и время вскрытия заявок Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2014 08:0023.10.2014 08:0023.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549355Подведение итогов не позднее Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.10.201423.10.2014 08:0023.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549355Подведение итогов не позднее Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.2

    Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеоролог

    Документация лота

    Приложение 4 критерии оценки

    29.09.2016

    Приложение 1 техническое задание

    29.09.2016

    закупочная документация

    29.09.2016

    Приложение 2 проект договора

    29.09.2016

    Приложение к договору исполнительная схема

    29.09.2016

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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