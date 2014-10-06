Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансовый платеж в размере 70% , уплачивается Покупателем Продавцу в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательная оплата Оборудования в размере 30%, что составляет производится Покупателем в течение 5 банковских дней с даты, следующей за датой дата подписания Покупателем товарных накладных (форма – ТОРГ-12). Минимальный / Максимальный срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется всей партией силами и за счет Поставщика, в срок не более 10 недель с даты заключения договора.