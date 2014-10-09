Открытый запрос предложений №247-ЗД/250914-ОЗП на право заключения договора на поставку металлоизделий и металлопродукции сортового, фасонного и листового прокатов, трубы для объекта: «ГТУ-ТЭЦ в МО ЗАТО Знаменск».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409611 Уникальный номер закупки 247-ЗД/250914-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений №247-ЗД/250914-ОЗП на право заключения договора на поставку металлоизделий и металлопродукции сортового, фасонного и листового прокатов, трубы для объекта: «ГТУ-ТЭЦ в МО ЗАТО Знаменск». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 247-ЗД/250914-ОЗП

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