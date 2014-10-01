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    Главная / Торги / Выбор поставщика воды питьевой артезианскойна 2015 год.

    Выбор поставщика воды питьевой артезианскойна 2015 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 06:3001.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401548556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. ИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401548556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика воды питьевой артезианскойна 2015 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска
    Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска

    Юридический адрес

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Контактный телефон

    +7 902 516-80-62

    Факс

    +7 3952 21-47-99

    Адрес электронной почты

    kazankova_va@irkvkx.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казанкова Виктория Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Иркутск

    Закупки и тендеры Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 06:30 GMT +301.10.2014 06:3001.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401548556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 09:0001.10.2014 09:0001.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401548556Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 11:0003.10.2014 11:0003.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401548556Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 11:0003.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401548556Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.

    Начальная цена

    1 361 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вода артезианская питьевая, бутыль объемом 18,9 л - 1200 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 5л- 2 256 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,25л – 64 526 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,5л – 1 728 бутылей

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Иркутск, ул. Станиславского,2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - оплата Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия оплаты определяются на основании коммерческого предложения победителя запроса предложений.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП «Водоканал» г. Иркутска
    Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска

    Адрес местонахождения

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Сбор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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