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Номер извещения
31401548556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика воды питьевой артезианскойна 2015 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Почтовый адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Контактный телефон
+7 902 516-80-62
Факс
+7 3952 21-47-99
Адрес электронной почты
kazankova_va@irkvkx.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казанкова Виктория Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 06:30 GMT +301.10.2014 06:3001.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401548556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 09:0001.10.2014 09:0001.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401548556Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 11:0003.10.2014 11:0003.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401548556Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.г. Иркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой артезианской на 2015 год.
Начальная цена
1 361 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вода артезианская питьевая, бутыль объемом 18,9 л - 1200 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 5л- 2 256 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,25л – 64 526 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,5л – 1 728 бутылей
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Иркутск, ул. Станиславского,2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес местонахождения
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Отсутствуют
41
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