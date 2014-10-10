Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: - в течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика. - в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.