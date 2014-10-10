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    Главная / Торги / Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401547920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401547920

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки картриджи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-12

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуйко Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401547920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401547920Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401547920Подведение итогов не позднее Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    208 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Острогожская, 109.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: - в течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика. - в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки картриджи

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картриджи HP"

    Кол-во: 53

    "Позиция 2"

    "Картриджи Sharp"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Картриджи Canon"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Картриджи Samsung"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Картриджи Epson"

    Кол-во: 29

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