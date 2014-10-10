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Номер извещения
31401547920
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-14
Наименование закупки
Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-61-12
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйко Юрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401547920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401547920Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей для офисной техники для нужд ОАО КБХА
Начальная цена
208 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование и количество товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Острогожская, 109.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Кол-во: 53
Кол-во: 7
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 29
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