www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409602
Уникальный номер закупки
83
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 15:00 GMT +328.10.2014 15:0028.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409602Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.10.2014 17:0029.10.2014 17:0029.10.2014 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409602Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод Сосенский
Дата и время проведения
30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409602Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод Сосенский
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 17:0031.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409602Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод Сосенский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409602Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод Сосенский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи имущества. Инв № 0046505 Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48 Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод
Начальная цена
426 259,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 313,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
50.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.