Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам экспресс-обследования и моделирования работы оперативного производственного учета в части добычи, переработки и движения углей на базе решения «1С:ERP, Управление холдингом»+ «1С: Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для ERP» согласно Технического задания.