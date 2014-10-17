Формирование списка потенциальных Участников квалификационного отбора в рамках тендера по выбору пула подрядчиков на оказание услуг по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, защиты образцов, противокражной системы, а так же иных технических средств охраны на объектах Заказчика

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409442 Уникальный номер закупки 21-62/09-2014 Номер закупки Наименование закупки Формирование списка потенциальных Участников квалификационного отбора в рамках тендера по выбору пула подрядчиков на оказание услуг по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, защиты образцов, противокражной системы, а так же иных технических средств охраны на объектах Заказчика Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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