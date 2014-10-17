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    Главная / Торги / Поставка оборудования

    Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401546907Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401546907

    Уникальный номер закупки

    140-ЭЗК2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №140-ЭЗК2014v2

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 12:00 GMT +317.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401546907Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 12:0017.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401546907Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201420.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401546907Подведение итогов не позднее Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    1 245 383,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    124 538,30 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    124 538,30

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара, подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета Покупателю. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.3

    Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования"

    Кол-во: 68

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