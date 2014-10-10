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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров страхования собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».

    Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров страхования собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401547158Дата и время окончания срока приема заявок Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401547158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров страхования собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 17:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2

    Приложение 1

    Закупочная документация первого этапа

    Закупочная документация второго этапа

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 226-04-10

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Марианна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 09:00 GMT +310.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401547158Дата и время окончания срока приема заявок Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401547158Дата и время вскрытия заявок Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2014 13:0029.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401547158Подведение итогов не позднее Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201429.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401547158Подведение итогов не позднее Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование собственного и арендованного муниципального имущества ООО «Краснодар Водоканал».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием и приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    66.0

    Страхование

    Документация лота

    Приложение 2

    27.12.2016

    Приложение 1

    27.12.2016

    Закупочная документация первого этапа

    27.12.2016

    Закупочная документация второго этапа

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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