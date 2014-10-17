Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение капитального ремонта сетей водопровода по ул. Длинная, между ул. Рашпилевской и ул. Красной в г. Краснодаредля нужд ООО «Краснодар Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401547156 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение капитального ремонта сетей водопровода по ул. Длинная, между ул. Рашпилевской и ул. Красной в г. Краснодаредля нужд ООО «Краснодар Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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