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Номер извещения
ГП409426
Уникальный номер закупки
69
Наименование закупки
Закупка огнеупорных изделий (керамики)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2143
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
anton.kuznetsov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка огнеупорных изделий (керамика)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 16:00 GMT +330.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409426Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнеупорных изделий (керамика)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 16:0030.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409426Дата и время вскрытия заявок Закупка огнеупорных изделий (керамика)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка огнеупорных изделий (керамика)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
26.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 960
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 650
Кол-во: 170
Кол-во: 100
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