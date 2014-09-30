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    Главная / Торги / Закупка огнеупорных изделий (керамики)

    Закупка огнеупорных изделий (керамики)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409426Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнеупорных изделий (керамика)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409426

    Уникальный номер закупки

    69

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка огнеупорных изделий (керамики)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия керамические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка огнеупорных изделий (керамика)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 16:00 GMT +330.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409426Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнеупорных изделий (керамика)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 16:0030.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409426Дата и время вскрытия заявок Закупка огнеупорных изделий (керамика)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 16:3030.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409426Подведение итогов не позднее Закупка огнеупорных изделий (керамика)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка огнеупорных изделий (керамика)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.25

    Производство прочих керамических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка сифонная тройниковая T-PIECE 7577-T (100х100х100)"

    Кол-во: 960

    "Позиция 2"

    "Трубка сифонная тройниковая T-PIECE 7215-T (80х80х80)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Трубка сифонная тройниковая T-PIECE 7578-T (120x120x120)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Трубка сифонная угловая ELBOW KR 100"

    Кол-во: 650

    "Позиция 5"

    "Трубка сифонная угловая ELBOW KR 120"

    Кол-во: 170

    "Позиция 6"

    "Трубка сифонная угловая ELBOW KR 80"

    Кол-во: 100

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