ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку порошковой проволоки с алюминием

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

График поставки товара по лотамоктябрь-ноябрь 2014 (по заявке Покупателя0Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежейВсе расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара.Оплата за фактически поставленный товар в течение 60 календарных дней.