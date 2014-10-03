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Номер извещения
ГП409422
Уникальный номер закупки
26
Наименование закупки
Запрос ТКП на испытание свай
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
sinelschikova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синельщикова Екатерина Петровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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ТКП на натурные испытания свай в соответствии с заданием проектной организации. Погружение свай статической вдавливающей нагрузкой. Стоимость работ прошу обосновать сметой. Указать стоимость испытаний на одну сваю для случая уменьшения количества испытуемых свай.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 16:00 GMT +303.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409422Дата и время окончания срока приема заявок ТКП на натурные испытания свай в соответствии с заданием проектной организации. Погружение свай статической вдавливающей нагрузкой. Стоимость работ прошу обосновать сметой. Указать стоимость испытаний на одну сваю для случая уменьшения количества испытуемых свай. Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409422Дата и время вскрытия заявок ТКП на натурные испытания свай в соответствии с заданием проектной организации. Погружение свай статической вдавливающей нагрузкой. Стоимость работ прошу обосновать сметой. Указать стоимость испытаний на одну сваю для случая уменьшения количества испытуемых свай. Балашиха
Подведение итогов не позднее
28.10.2014 11:3028.10.2014 11:3028.10.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409422Подведение итогов не позднее ТКП на натурные испытания свай в соответствии с заданием проектной организации. Погружение свай статической вдавливающей нагрузкой. Стоимость работ прошу обосновать сметой. Указать стоимость испытаний на одну сваю для случая уменьшения количества испытуемых свай. Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201428.10.2014 11:3028.10.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409422Подведение итогов не позднее ТКП на натурные испытания свай в соответствии с заданием проектной организации. Погружение свай статической вдавливающей нагрузкой. Стоимость работ прошу обосновать сметой. Указать стоимость испытаний на одну сваю для случая уменьшения количества испытуемых свай. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТКП на натурные испытания свай в соответствии с заданием проектной организации. Погружение свай статической вдавливающей нагрузкой. Стоимость работ прошу обосновать сметой. Указать стоимость испытаний на одну сваю для случая уменьшения количества испытуемых свай.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
45.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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