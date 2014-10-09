Закупка металлопроката (арматура, балка,круг, лист) на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

По результатам предварительного отбора, в течение квартала октябрь-декабрь, будут проводиться закрытые закупки по текущим и поступающим объемам. Спецификация с ориентировочными объемами доступна для просмотра.