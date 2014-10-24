«Выполнение работ по разработке технической документации по монтажу - «Линии буферного газа между КАСХ1 и КАСХ2», «Байпаса АВО 3 ступени КОГ» на объекте: «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»