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    Главная / Торги / Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 16:0009.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409434Дата и время окончания срока приема заявок Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409434

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма заявки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Юридический адрес

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    Почтовый адрес

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Контактный телефон

    +7 495 642-85-19 доб. 580

    Факс

    +7 495 625-06-71

    Адрес электронной почты

    s.turdybekov@tonnelsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турдыбеков Саидбек Камалбекович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409434Подведение итогов не позднее Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка связующих материалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По результатам предварительного отбора, в течение квартала октябрь-декабрь, будут проводиться закрытые закупки по текущим и поступающим объемам. Спецификация с ориентировочными объемами доступна для просмотра.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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