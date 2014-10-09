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Номер извещения
ГП409435
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка пиломатериалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
Почтовый адрес
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Контактный телефон
+7 495 642-85-19 доб. 580
Факс
+7 495 625-06-71
Адрес электронной почты
s.turdybekov@tonnelsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турдыбеков Саидбек Камалбекович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка пиломатериалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пиломатериалов на 4 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По результатам предварительного отбора, в течение квартала октябрь-декабрь, будут проводиться закрытые закупки по текущим и поступающим объемам. Спецификация с ориентировочными объемами доступна для просмотра.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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