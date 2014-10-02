www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409416
Уникальный номер закупки
562/72
Наименование закупки
листовой прокат SA 537M CL2 толщиной 40,45 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-46
Факс
{}
Адрес электронной почты
shok@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шадрина Ольга Клавдиевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листовой прокат SA537 M CL2 толщиной 40,45 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 13:00 GMT +302.10.2014 13:0002.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409416Дата и время окончания срока приема заявок листовой прокат SA537 M CL2 толщиной 40,45 ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 13:0002.10.2014 13:0002.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409416Дата и время вскрытия заявок листовой прокат SA537 M CL2 толщиной 40,45 ммЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 13:0003.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409416Подведение итогов не позднее листовой прокат SA537 M CL2 толщиной 40,45 ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой прокат SA537 M CL2 толщиной 40,45 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 348
Кол-во: 382
Кол-во: 47
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.