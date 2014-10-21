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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область, Московская область)

    аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область, Московская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409412Дата и время окончания срока приема заявок аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409412

    Уникальный номер закупки

    262-А-ВЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область, Московская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    аукционная документация

    извещение

    Приложение №3 Проект договора по лоту №2

    Приложение №3 Проект договора по лоту №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 11:00 GMT +321.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409412Дата и время окончания срока приема заявок аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.10.2014 11:0023.10.2014 11:0023.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409412Дата окончания срока рассмотрения заявок аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409412Дата и время проведения аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 10:0028.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409412Подведение итогов не позднее аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409412Подведение итогов не позднее аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Ивановская область)

    Начальная цена

    112,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    249 312,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    249 312,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 226,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ивановская область, г. Шуя, ул. Генерала Белова, территория военного городка № 1 Шуйского гарнизонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукцуионной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 11:00 GMT +321.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409412Дата и время окончания срока приема заявок аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.10.2014 11:0023.10.2014 11:0023.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409412Дата окончания срока рассмотрения заявок аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409412Дата и время проведения аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 10:0028.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409412Подведение итогов не позднее аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409412Подведение итогов не позднее аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аукцион на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Начальная цена

    384,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    117 888,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    117 888,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    307,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Дмитровский район, п.о. Трудовая, в/г 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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