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    Главная / Торги / Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"

    Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 14:0006.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409411Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409411

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 981 720-08-95

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Fedorovskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоровская Наталия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 14:00 GMT +306.10.2014 14:0006.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409411Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 14:0006.10.2014 14:0006.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409411Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"Колпино

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2014 10:0006.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409411Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409411Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на заключение договора на окраску нагревательной печи с выкатным подом инв.№16786 цеха №34 (9-й пролет, ц.66) ЦСО "ИЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа. Наличие документов подтверждающих квалификацию, наличие разрешения на выполнение работ(сертификат)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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